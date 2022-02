So haben die Bündner Gemeinden abgestimmt

Chur will Grossevents und bezahlbare Kitas

Das Churer Stimmvolk hat über drei kommunale Vorlagen entschieden – und drei Mal Ja gesagt. So nimmt es die Vorlage zur finanziellen Unterstützung des Big Air Festivals mit 56,74 Prozent Ja-Stimmen an, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Von 2022 bis 2026 kann die Stadt damit Beiträge an das Event leisten, die jährlich schrumpfen. Von 680'000 Franken in diesem Jahr auf 300'000 Franken im Jahr 2026.

Ebenso stimmen die Churerinnen und Churer einem Kredit für die Durchführung der Special Olympics zu. 62,84 Prozent von ihnen haben sich für eine Beteiligung an den Gesamtkosten des Events und damit einem Kredit über 4,25 Millionen Franken ausgesprochen. Insgesamt sollen die Special Olympics World Winter Games 38 Millionen Franken kosten und 2029 in der Schweiz und zu grossen Teilen in Graubünden stattfinden. Chur ist als Zentrum der Spiele vorgesehen.

Die SP-Initiative für bezahlbare Kitat wurde vom Churer Stimmvolk mit 41,78 Prozent abgelehnt, wie es weiter heisst. Mehr Gehör habe der Gegenvorschlag des Stadtrates mit 63,36 Prozent Ja-Stimmen gefunden. (so)