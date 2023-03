Europas Himmel ist nirgendwo so dreckig wie in Mailand

Seit Tagen schon liegt eine bräunlich-graue Dunstglocke über Mailand; vor allem in den frühen Morgenstunden sieht man an den Kanälen des Ausgehviertels Navigli kaum bis zur nächsten Brücke. Die EU-Grenzwerte für Feinstaubpartikel sind in der lombardischen Metropole in diesem Jahr bereits 28-mal überschritten worden – erlaubt sind laut den Lufthygienevorgaben der EU 35 Überschreitungen pro Jahr. Nicht besser sieht es bezüglich der Belastung mit Stickoxiden aus.