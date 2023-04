Der CS-Deal kostet Glarus «tiefen sechsstelligen Betrag»

Aufgrund der negativen Zahlen zum Vermögen wollte Rothlin von der Regierung wissen, ob der Kanton auch in Credit-Suisse-Produkte investiert hat. Und wenn ja, wie viel Verlust er damit eingefahren hat.

Der Glarner Landrat hat am Mittwoch die Kantonsrechnung des Jahres 2022 beraten und genehmigt. Das hinderte die Landrätinnen und Landräte allerdings nicht daran, Fragen zur Rechnung zu stellen.