«Sind Sie gerne zur Schule gegangen?»

Herr Heer, sind Sie selber gerne zur Schule gegangen?

Markus Heer: Nicht immer gleich gerne. In der Primarschule hat es Phasen gegeben, in denen ich eher gelitten habe, in die Kanti bin ich aber sehr gerne gegangen.

Aber im Grossen und Ganzen haben Sie die Schulzeit als gute Zeit empfunden?

Ja, ich schaue gerne auf die Schulzeit zurück.

Sie hätten daran nichts ändern wollen?