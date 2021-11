Sils, Silvaplana und St. Moritz wollen intensiver zusammenarbeiten

Sie sitzen alle im selben Boot: Barbara Aeschbacher, Gemeindepräsidentin von Sils, Daniel Bosshard, Gemeindepräsident von Silvaplana, und Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident von St. Moritz. Einer rudert, zwei diskutieren wild gestikulierend, in welche Richtung das Boot gesteuert werden soll. So gelangt allerdings niemand ans Ziel. Diese Szene kommt in einem Kurzfilm vor, den Filmemacher Marc Schippert eigens für die Informationsveranstaltung zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Sils, Silvaplana und St. Moritz realisiert hat.