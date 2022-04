Sie wollen in die Bündner Regierung: Die Kandidaten im Video-Portrait

Martin Bühler (FDP)

Vom Primarschullehrer in Thalwil über Militärbeobachter für die UN bis hin zum Chef vom kantonalen Führungsstab: Martin Bühler hat einige Sachen in seinem Leben getan, kann so ein Mann überhaupt abschalten? Der FDP-Mann will von der kantonalen Verwaltung in die Bündner Exekutive wechseln. Seine Rolle als Corona-Krisenmanager hat zu diesen Ambitionen beigetragen. Die Reportage mit dem Regierungsratskandidaten. Hier gehts zum Zeitungsartikel. Und hier zum Sendungsbeitrag von TV Südostschweiz: