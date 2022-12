Selenskyj appelliert in Washington an Eigeninteresse der Amerikaner

Der Krieg hat auch persönlich Spuren hinterlassen. Ein Blick in das Gesicht des 44-jährigen Präsidenten der Ukraine zeigt, wie sich die Sorgen um das von Russland vor genau 300 Tagen überfallene Land als Falten eingeprägt haben. Seine Augen wirken trauriger, seine Stimme klingt rauer, als sich Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend an die Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress wandte.