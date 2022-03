Seeprojekt geht in die Phase der Konkretisierung

In den kommenden Monaten wird es einiges zu erledigen geben in Sachen Lag Salischinas. Ein Architekturwettbewerb, Vorbereitungen für die nötigen raumplanerischen Anpassungen, technische Abklärungen, der Austausch mit den involvierten Kreisen, ein Businessplan gemeinsam mit dem als Campingbetreiber vorgesehenen Touring Club TCS, das Klären von Finanzierungsfragen – das und mehr steht auf der Aufgabenliste der Standortgemeinde Sumvitg, die das Badesee- und Campingprojekt zwischen Rabius und Surrein mittlerweile in ihre kommunale Organisationsstruktur integriert hat.