Sechs Gemeinden stimmen entgegen dem Trend

Besonders umstritten war bei der gestrigen Abstimmung im Linthgebiet die eidgenössische Vorlage zur Änderung des Filmgesetzes. Das Ja in der Region kam dabei mit 50,12 Prozent Zustimmung nur knapp zustande. Am Ende war eine Mehrheit von 39 Ja-Stimmen das Zünglein an der Waage.