Scuol gibt grünes Licht für Schulprojekt

Die Schule in Scuol verfügt über zu wenig Räumlichkeiten für den Unterricht der kommenden Jahre. Hinzu kommt, dass das alte Schulhaus stark sanierungsbedürftig ist und auch weitere Gebäude erneuert werden müssen. In Zukunft sollen sich alle Schulräumlichkeiten im Umkreis des Schulareals befinden, was heute noch nicht der Fall ist. Das Projekt «Scoula Scuol +» sieht eine Entflechtung der Räumlichkeiten für die Schule und für die Gemeinde vor. So sollen die Büros der kommunalen Ämter in Zukunft in der Chasa Du Parc untergebracht werden, womit die Häuser rund um das Schulhaus für die Schule genutzt werden können.