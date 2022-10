Schwerer Stand für die Reithalle

Das Traktandum 5 sorgte am Donnerstag im Gemeinderat St. Moritz für animierte Voten. Es ging um den Kredit für die Sanierung der ehemaligen Reithalle von St. Moritz. Konkret: um 15,3 Millionen Franken. Und genau diese Kosten führten am Ende mit 8:7 Stimmen zu einem knappen Nein im Rat. Dabei hatte es feurige Plädoyers zugunsten einer neuen Kultur- und Eventhalle gegeben. So meinte die Gemeinderatspräsidentin Claudia Aerni gleich in ihrer Einführung: «Die Reithalle präsentiert sich als richtiger Schandfleck an bester Lage.» Es stelle sich die Frage, ob es sich St.