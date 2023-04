Der «neue Nahe Osten» ist schon wieder Geschichte

Die Rede, die der damalige US-Präsident Donald Trump am 15. September 2020 vor dem Weissen Haus hielt, war kurz und pathetisch: «Sie wählen eine Zukunft, in der Araber und Israelis, Muslime, Juden und Christen zusammenleben, beten und träumen können, Seite an Seite, in Harmonie, Gemeinschaft und Frieden.» Anschliessend unterzeichneten Vertreter der Regierungen von Israel, Bahrain und der Vereinigten Arabischen Emirate die sogenannten «Abraham-Verträge».