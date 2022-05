Schulhaus Rüti wird Notunterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat viele Personen aus der Ukraine gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Einige davon haben auch ihren Weg in die Schweiz und in den Kanton Glarus gefunden. Wie der Kanton Glarus mitteilte, leben derzeit 95 Schutzsuchende in Privatunterkünften, 93 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Kollektivunterkünften der Asylbetreuung untergebracht. Derzeit stehen 62 freie Plätze in kantonalen Strukturen bereit.