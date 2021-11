Schule Sernftal: Der Gemeinderat sieht keinen Raum für Visionen

Der Gemeinderat schlägt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Glarus Süd vor, die Schulen in Engi und in Matt für rund 5 Millionen Franken zu renovieren. Gut die Hälfte davon braucht es laut Voranschlag für das Primarschulhaus in Engi. Ausserdem werden in Matt Erneuerungen am nicht mehr genügenden alten Schulhaus, am neuen Schulhaus von 1987 und an der Mehrzweckhalle vorgenommen. Der Kredit ist eines der grossen Investitionsvorhaben, die der Gemeindeversammlung am 18. November vorgelegt werden.