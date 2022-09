Schub für die Churer Kultur

Als ehemaliger DJ in verschiedenen Rap­gruppen erinnere ich mich nur allzu gut an die Schwierigkeiten, mit denen Churer Bands Ende der Neunzigerjahre bei der Suche nach Proberäumen zu kämpfen hatten. Uns Schülern und ­Studenten fehlte erstens das Geld, geeignete ­Lokalitäten zu mieten, zweitens mangelte es an ­Informationen, wie an die raren Räume überhaupt zu kommen war. Von Glück konnte reden, wer ­Bandkollegen mit ­begüterten Eltern hatte, die einen ­Luftschutzkeller oder ein halbgefülltes, abgelegenes Warenlager zur Verfügung stellten.