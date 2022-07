Schriftlich zum Parteiaustritt aufgefordert

Prisca Anand und Christoph M. Schlatter haben am Dienstag kommuniziert, dass sie am 25. September als Unabhängige und nicht mehr für die FDP in den Wahlkampf um den Gemeindevorstand von St. Moritz gehen. Sie ziehen damit die Konsequenzen aus der Spaltung innerhalb der FDP-Fraktion. Vergangene Woche habe die FDP-Ortsgruppe «gegen den klaren Widerstand der Fraktion» ihre beiden bisherigen Gemeindevorstände Michael Pfäffli und Regula Degiacomi erneut zur Wahl nominiert.