Konkurrenten bauen in Glarus das Glasfasernetz gemeinsam

Die Technischen Betriebe Glarus und die Swisscom haben am Montag in Glarus zu einer gemeinsamen Medienkonferenz geladen. Erst gut zwei Jahre ist es her, dass die Technischen Betriebe (TB) ihr Kabelfernsehnetz an die Telekomfirma UPC verkauft haben. Nun machen sie ihr damaliges Versprechen wahr und investieren in die moderne und wesentlich leistungsfähigere Glasfaser-Technologie. Finanziert wird der Ausbau mit dem damaligen Nettoerlös von rund 3 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung vom November 2021 hat den Betrag dann auf 5 Millionen aufgestockt.