Schneemaden müssen Private wegschaufeln

Im neuen Winterdienstkonzept festgehalten sind die Vorgaben in Bezug auf die Sicherheit und die Bedürfnisse der in Chur lebenden und arbeitenden Menschen sowie der Umgang mit den Wetterverhältnissen, welche den Winterdienst beeinflussen. Diese würden durch mehrere Wetterstationen erfasst und während der nächtlichen Fahrten des Pikettverantwortlichen beurteilt, heisst es in der Mitteilung.