Schlussspurt im Parlament

Für mehr Dreisprachigkeit

Weiter geht es mit einem Auftrag von Grossrat Ilaria Bondolfi (Mitte, Chur) betreffend Berücksichtigung der drei Sprachregionen in Arbeitsgruppen, Fachkommissionen und Gremien von kantonaler Relevanz. Laut den vom halben Parlament unterzeichneten Auftrag wurde 2018 für die Ausarbeitung des Kulturförderungskonzepts eine Projektgruppe gebildet. Ursprünglich gehörte dieser keine Vertretung aus Italienischbünden an. Erst auf Druck des Parlaments hat die Regierung dies nachgeholt. Das gleiche Szenario habe sich bei der Zusammensetzung des Vorstands des Vereins GR Digital wiederholt, schreibt Bondolfi im Auftrag weiter. Erneut fehlt eine Vertretung aus Südbünden. Offenbar ist vorgesehen, im ersten Tätigkeitsjahr eine Vertretung der italienischsprachigen Regionen in den Vorstand zu wählen.

Die Erfahrung zeige, dass es einer verbindlicheren Grundlage bedarf, wenn die Grundsätze, die im Namen des Kantons Graubünden so gerne deklamieren, konsequent und glaubwürdig umsetzen werden sollen. Und so fordern die Unterzeichnenden von der Regierung die Vertretung der drei Sprachregionen in Arbeitsgruppen, Fachkommissionen und Gremien von kantonaler Bedeutung künftig zwingend vorzusehen und zu berücksichtigen.

In ihrer Antwort schreibt die Regierung, dass der Auftrag Bondolfi vom August berechtigte Anliegen vertritt und dem Wunsch grundsätzlich nachzukommen sei. Gemäss dem Sprachengesetzes tragen Kanton, Regionen, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie andere öffentlich-rechtliche Körperschaften beim Erfüllen ihrer Aufgaben der herkömmlichen sprachlichen Zusammensetzung der Gebiete Rechnung und nehmen Rücksicht auf die angestammte Sprachgemeinschaft. Aus dieser Bestimmung lässt sich allgemein ableiten, dass der Grundsatz der Dreisprachigkeit als Wesensmerkmal unseres Kantons auch für die vom Vorstoss ins Auge gefassten Gruppen gilt.

Die Regierung hält in ihrer Antwort aber auch fest, dass es sich in der Praxis oft als schwierig erweise, eine ausreichende und repräsentative (Stadt/Land, Alter, politische Partei, Geschlecht, Sprache etc.) Anzahl Mitglieder für den Einsitz in Institutionen und Organisationen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, zu gewinnen. So wurde, was den von den Unterzeichnenden erwähnten Verein GRdigital betrifft, bereits im Juni vonseiten der Regierung ausgeführt, dass der Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird und deren Mitglieder, darunter auch Vertretungen der italienischsprachigen Regionen, Wahlvorschläge einbringen konnten, was jedoch nicht rechtzeitig erfolgt ist.

Die Regierung hat vor einem Jahr beschlossen, die Fachstelle Mehrsprachigkeit im Regierungsprogramm 2021 bis 2024 als Stabsstelle beim Erziehungs-, Kultur-und Umweltschutzdepartement anzusiedeln. Inzwischen konnte die Stelle mit Alberto Palaia besetzt werden. Er tritt sein Amt am 1. März an. Als Delegierter der neu geschaffenen Fachstelle Mehrsprachigkeit setzt sich Palaia dafür ein, die Dreisprachigkeit als Wesensmerkmal des Kantons zu stärken. Um dem berechtigten Anliegen des Auftrags Rechnung zu tragen, ist die Regierung bereit, die Sprachenverordnung des Kantons Graubünden mit einer Bestimmung zu ergänzen, wonach in Gremien, die mit der Wahrnehmung kantonaler öffentlicher Aufgaben betraut sind, eine angemessene Vertretung der drei Sprachregionen anzustreben ist.

Aufgrund dieser Ausführungen beantragte die Regierung dem Grossen Rat, den vorliegenden Auftrag abzuändern und die Sprachenverordnung mit einer Bestimmung zu ergänzen, wonach in Gremien, die mit der Wahrnehmung kantonaler öffentlicher Aufgaben betraut sind, eine angemessene Vertretung der drei Sprachregionen anzustreben ist. Das Parlament lehnte diese Anpassung mit 62:37 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab und überwies den Auftrag in seiner ursprünglichen Form mit 80:19 Stimmen bei 2 Enthaltungen.