Schlussspurt im Grossratsgebäude

Vollsperrung A13 am 1. Novemeber

Für der Fragestunde hat Grossrat Peter Flütsch (FDP, Splügen) eine Frage betreffend Allerheiligen und dem Schneefall am 1. November 2021 gestellt. Regierungsrat Peter Peyer (SP, Trin) sagt einleitend, dass an einem Wintertag mit Schneefall 30 Kontrollfahrzeuge und 250 Winterdienstfahrzeuge im Aufgebot stünden. Mit diesem Aufgebot könne eine vollständige Schneeräumung innert zwei Stunden erfolgen. Dies stelle logistisch einen sehr grossen Aufwand dar. Am 1. November waren insbesondere auf der A13 zahlreiche nichtwintertaugliche Fahrzeuge unterwegs. Darum kam es zwischen 16.14 und 18.05 Uhr zu einer Vollsperrung der Fahrbahn zwischen Thusis und Hinterrhein. «Für das Verkehrschaos waren nicht organisatorische Missverständnisse oder der Schwerverkehr verantwortlich. Das Verkehrschaos entstand, weil viele Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker mit Sommerreifen unterwegs waren.» Zusätzlich erschwerend waren laut Peyer die fixe Mittelleitschranke auf der A13 zwischen Hinterrhein und Casannawaldtunnel.