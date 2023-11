Berlusconis Gespielinnen verlieren Renten und Wohnungen

Die 20 inzwischen nicht mehr ganz so jungen ­Damen sind in Italien nur unter dem Namen «le Olgettine» bekannt. Der Ausdruck leitet sich vom Namen einer Strasse im Mailänder Vorort Segrate ab, der Via Olgettina, wo die meisten von ihnen in den letzten 13 Jahren gewohnt haben und zum Teil immer noch wohnen. Das Besondere an ihrer Wohnsituation bestand darin, dass die Miete vom mehrfachen früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi übernommen wurde – sofern er die Wohnungen den jungen Frauen nicht gleich geschenkt hatte.