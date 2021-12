Schluss mit kompliziert bei den Avner Postadressen

Wer in Zukunft eine Postsendung ins Avers adressiert, wird es deutlich einfacher haben. Im Gebiet der 180-Seelen-Gemeinde Avers gibt es bis anhin nämlich ganze vier Postleitzahl-Gebiete: 7446 Campsut-Cröt, 7447 Cresta (Avers), 7447 Am Bach (Avers) und 7448 Juf. Wobei in den drei erstgenannten auch noch verschiedene Weiler zusammengefasst sind. Das macht es für Einheimische und sowieso für Auswärtige schwierig, eine Sendung auf der Adresse dem richtigen Postleitzahl-Gebiet zuzuordnen. Die Folge waren häufig ungültige postalische Anschriften, wie die Gemeinde Avers in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom Donnerstag ausführt.