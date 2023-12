Der Landrat will die Glarner Staatsanwaltschaft durchleuchten

Mit dem Budget entscheidet der Landrat jedes Jahr auch über neue Stellen in der Verwaltung. Und bei dieser Gelegenheit hat Urs Sigrist (Die Mitte, Schwändi) auf «dramatische» Verhältnisse bei der Staatsanwaltschaft aufmerksam gemacht. Von 16 Mitarbeitenden hätten innerhalb eines Jahres deren acht gekündigt, so Sigrist. Das bedeute einen grossen Verlust an Fachwissen.