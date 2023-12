Das Trauma der Geiselhaft: Wie geht es den von der Hamas freigelassenen Kindern?

Wenn Chen Avigdori, 53, in diesen Tagen den Müll nach draussen bringen will, muss er mit dem Widerstand seiner zwölfjährigen Tochter Noam rechnen. «Sie lässt mich nicht das Haus verlassen», bestehe darauf, dass er nah bei ihr bleibe, erzählt er. In der Nacht wache sie manchmal schreiend auf. Noam Avigdori gehört zu den 81 israelischen Geiseln, die die Terroristen der Hamas im Rahmen der vereinbarten Feuerpause freiliess.