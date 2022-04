Saskia Edskes: «Ich kenne sehr verschiedene Seiten des Lebens»

Mit der Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes werden am Kantonsgericht und am Obergericht Vizepräsidien geschaffen, für welche ein juristisches Studium vorausgesetzt wird. Diese Vize-Gerichtspräsidien werden an der Landsgemeinde zum ersten Mal besetzt.

Hier kommt Saskia Edskes (Grünliberale, Schwanden) zu Wort, die für das Vizepräsidium des Kantonsgerichts kandidiert. Bereits vorgestellt wurde ihre Konkurrentin Sarah Leuzinger (parteilos, Niederurnen). Für das Vizepräsidium des Obergerichts kandidiert Sarina Dreyer (parteilos, Näfels).