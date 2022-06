Sandra Baltermia-Guetg ist die neue Präsidentin

Mit einem grossen und warmherzigen Applaus wurde die 42-jährige Sandra Baltermia-Guetg an der Jahresversammlung der Mitte Frauen Graubünden zu ihrer neuen Präsidentin gewählt, wie die Partei mitteilt. Sandra Baltermia-Guetg führt zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Familie einen Landwirtschaftsbetrieb in Salouf. Sie arbeitet zusätzlich Teilzeit in der Verwaltung und engagiert sich für verschiedene Vereine und Organisationen. «Mir ist es wichtig, dass wir Frauen motivieren, sich auch politisch für ihre Anliegen einzusetzen. Wenn wir Gleichstellung fordern, müssen wir unsere politische Verantwortung auch wahrnehmen», wird die frisch gewählte Präsidentin in der Mitteilung zitiert. Die Vereinigung werde sich vermehrt in die wichtigen anstehenden Politgeschäfte wie die Sanierung der AHV oder die Reform der beruflichen Vorsorge einbringen. Mit der Wahl der 26-jährigen Churerin Kim Bauer in den Vorstand, halte die Mitte Frauen Graubünden ausserdem ihr Versprechen, junge Frauen in der Politik zu fördern.