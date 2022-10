Russlands Verhandlungsangebot ist nichts als heisse Luft

Das Weisse Haus reagierte mit eisigem Schweigen auf den Testballon, den der russische Aussenminister Sergej Lawrow im russischen Staatsfernsehen steigen liess. Moskau sei offen für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden am Rande des G20-Gipfels auf Bali in Indonesien. Sollte das Weisse Haus einen solchen Vorschlag unterbreiten, so Lawrow, würde der Kreml diesen nicht automatisch ablehnen. Das Gleiche gelte für Vorschläge, in Friedensgespräche einzutreten.