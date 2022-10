Römer Suk: Es wird um Regierungsposten gefeilscht

Es gibt ein italienisches Sprichwort, das man in diesen Tagen in Rom oft hört: «Il buongiorno si vede dal mattino»: Den guten Tag sieht man am Morgen. Im übertragenen Sinn bedeutet es: Ob eine Sache gut wird, entscheidet sich gleich zu Beginn. Trifft die Redensart zu, dann geht die neue Rechtsregierung Italiens, die in den kommenden Tagen das Licht der Welt erblicken wird, schweren Zeiten entgegen.