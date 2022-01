Rochaden bei der Stadt Chur

Im Frühling 2021 hat der Churer Stadtrat beschlossen, dass die heute in mehreren Liegenschaften platzierten Dienststellen näher zusammenrücken sollen. Wie die Stadt mitteilt, ist dieses Zusammenrücken einerseits eine Folge der Digitalisierung, andererseits auch eine Chance zur Verbesserung der Kommunikation. Die Verantwortlichen sind überzeugt, mit der Rochade wertvolle Synergien zu schaffen. Laut Mitteilung werden die Dienstwege kürzer, der Austausch persönlicher und die Kommunikation direkter. Die Stadtverwaltung werde effizienter und leistungsfähiger.

Das Projekt «eine Liegenschaft pro Departement» zieht mehrere Umzüge von Dienststellen nach sich. Erste Rochaden sind laut Mitteilung bereits vollzogen worden, andere sind in Planung. Künftig sollen möglichst alle Dienststellen des Departements «Finanzen Wirtschaft Sicherheit» im Rathaus, «Bildung Gesellschaft Kultur» an der Poststrasse 35 sowie «Bau Planung Umwelt» im Stadthaus integriert werden, heisst es in der Mitteilung. Die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung hat die neuen Räumlichkeiten im Rathaus bereits bezogen. Demnächst folgen sollen Finanzen und Steuern und der Rechtsdienst. Bis im Frühling sollen die Umzüge ins Rathaus komplett vollzogen sein. Auch die Wechsel an die Poststrasse 35 seien im ersten Quartal 2022 geplant. Bis Mitte 2023 soll das Projekt ganz abgeschlossen werden. (so)