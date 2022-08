Richtige Entscheidung mit bitterem Beigeschmack

Der Krieg in Afghanistan endete vor einem Jahr, wie er 20 Jahre vorher begonnen hatte: Mit rosigen Annahmen über die Kapazität der Verbündeten vor Ort. Wie diese ohne die militärische Präsenz der USA nicht in der Lage waren, die Taliban zu schlagen, brach deren Macht nach Ankündigung des Rückzugs im April 2021 wie ein Kartenhaus in sich zusammen.