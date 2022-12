Helvetia Nostra rekurriert in Tujetsch

Die Umweltorganisation Helvetia Nostra hat Einsprache gegen das in Tujetsch-Dieni geplante Resort der Andermatt Swiss Alps-Tochter Resort Dieni Development AG eingereicht. Das bestätigte Helvetia-Nostra-Präsidentin Vera Weber am Donnerstag gegenüber Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Dank der Einsprache werde man das «Megaprojekt» jetzt überhaupt erst prüfen können, so Weber, denn nun bekomme Helvetia Nostra die für eine Prüfung nötigen Unterlagen.