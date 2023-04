Frankreich wartet auf sein Urteil

Wohl noch nie hat das französische Verfassungsgericht einen so weitreichenden – und einen so politischen – Entscheid fällen müssen wie jetzt. Allzu viel steht auf dem Spiel in diesem fast schon archetypischen Konflikt zwischen einem mächtigen, aber einsamen Präsidenten und der «Strasse», wo seit Wochen regelmässig mehr als eine Million Demonstrantinnen und Demonstranten protestieren.