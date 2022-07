Regionen fordern A13-Projektteam

Am 29. März 2022 haben der Kanton Graubünden und das Astra Behördenvertretende der Gemeinden entlang der A13 zu einem «runden Tisch» eingeladen. Dabei wurde als kurzfristige Massnahme die erwähnten Pilotversuche durchgeführt. Für die Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns resultierten Verbesserungen in Bezug auf den Durchfahrtsverkehr. Punktuelle Eingriffe im Rahmen der Pilotversuche führten laut Mitteilung jedoch zur Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass in anderen Gemeinden wie beispielsweise in Domat/Ems ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu beklagen sei. Der Emser Gemeindevorstand reagierte darauf mit dem kürzlich den Medien vorgestellten Projekt «Via libra». Das Konzept zielt darauf ab, die Einsatzfähigkeit der Blaulichtorganisationen zu gewährleisten. Zudem greift es lenkend in das Verkehrssystem ein. Bei ausserordentlichen Verkehrslagen soll nur die A13 den Stauraum bilden und nicht die Kantonsstrassen oder sogar das untergeordnete Strassennetz.