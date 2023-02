Italien: Giorgia Melonis Regierung besteht den ersten Stresstest deutlich

Giorgia Melonis postfaschistische Fratelli d’Italia, die fremdenfeindliche Lega von Matteo Salvini sowie die rechtspopulistische Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi sind bei den Regionalwahlen am Montag in Latium und in der Lombardei geschlossen angetreten, wie sie dies schon bei den Parlamentswahlen vom 25. September getan hatten.