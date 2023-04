Nachfolge von Claudia Käch am Ilanzer Spital ist geklärt

Der Verwaltungsrat der Regionalspital Surselva AG hat den aus Scuol stammenden, heute in Felsberg lebenden Fadri Enrico Bisatz zum künftigen CEO ernannt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung hervorgeht. Der Entscheid sei nach einem eingehenden Auswahlverfahren erfolgt. Bisatz verfüge über eine breite Ausbildung sowie über Fach- und Führungserfahrung in verschiedenen Spitalbereichen. Nach der Grundausbildung zum Pflegefachmann in Chur hat Bisatz gemäss Mitteilung in der Allgemeinchirurgie gearbeitet; 2008 wurde er Stationsleiter in der Urologie am Kantonsspital Graubünden.