Neue Proteste in Syrien – und Assad traut sich nicht durchzugreifen

«Der Mann muss weg!», brüllten die jungen Männer, die Anfang vergangener Woche auf einem der zentralen Plätze von Suwaida ein überlebensgrosses Hochglanzposter mit dem Antlitz von Baschar al Assad in Brand setzten. Und Suwaida liegt nicht etwa in der Rebellenprovinz Idlib. Suwaida wird vom Regime kontrolliert. Die überwiegend von Angehörigen der drusischen Minderheit bewohnte Stadt galt bisher als regierungstreu. Doch das ist jetzt vorbei. «Wir werden Armut und Erniedrigung nicht länger hinnehmen», ruft eine junge Frau in einem in den sozialen Medien verbreiteten Video aufgebracht.