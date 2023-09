Der Davosersee wird mit einer Aussichtsplattform aufgewertet

Die Bündner Regierung genehmigt die von der Gemeinde Davos am 25. September 2022 und am 23. März 2023 beschlossenen Teilrevisionen der Ortsplanung, wie es in einem Schreiben vom Montag heisst. Damit schaffe sie die nutzungsplanerischen Grundlagen für die gesamtheitliche Aufwertung des Erholungsraums rund um den Davosersee.