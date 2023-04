St. Galler Regierung besucht Graubünden

Hoher Besuch der Regierung St. Gallen kündigte sich am Dienstag im Schloss Reichenau an. Anwesend aus dem Kanton St.Gallen waren Regierungspräsident Fredy Fässler, Regierungsrätinnen Susanne Hartmann sowie Laura Bucher, die Regierungsräte Stefan Kölliker, Beate Tinner, Marc Mächler und Bruno Damann sowie der Staatssekretär Benedikt van Spyk und die Leiterin für Aussenbeziehungen Sarah Hauser. Dort hätten sie über kantonsübergreifende Themen gesprochen, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons Graubünden.