Regierung lehnt Vorstoss zu Elternzeit in Graubünden ab

Seit gut einem Jahr haben frischgebackene Väter in der Schweiz Anspruch auf einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Dies hatte das Schweizer Stimmvolk im September 2020 mit 60,3 Prozent Ja-Anteil an der Urne bestimmt. Für die SP Graubünden ist dies aber noch nicht der Idealzustand. Die Partei will eine sogenannte Elternzeit einführen, bei dem sich Mutter und Vater ein gewisses Pensum an bezahltem Urlaub aufteilen. Ein Vorstoss dazu hat SP-Grossrat Jöri Schwärzel (Klosters) an der vergangenen Oktobersession platziert. Jetzt hat die Regierung geantwortet.