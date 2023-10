Wölfe sollen im Kanton Glarus keine Peilsender bekommen

Getrackt werden sollen besonders Wölfe in einem Rudel sowie Wolfspaare, die Nutztiere reissen. In Rudeln, die bereits Schäden an Nutztieren verursacht hätten, sollten dauerhaft zwei Wölfe einen Sender tragen müssen, so der Vorstoss. Dadurch, dass man dank der Sender den Standort der Tiere kennt, sollten die Wildhüter sie gezielt vergraulen können. Bäuerinnen und Älpler sollten dank der Daten ihre Tiere besser schützen können.