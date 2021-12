Regierung kritisiert Zertifikat für daheim

Keine Zertifikatspflicht im Privaten, keine Homeof­ficepflicht, keine obligatorischen Tests an den Schulen, keine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen: Der Glarner Regierungsrat lehnt die meisten wesentlichen Verschärfungen ab, welche der Bundesrat in die Konsul­tation gegeben hat. Die Glarner Kantonsregierung möchte mit zusätz­lichen schweizweiten Massnahmen zurückhaltend sein, «um mögliche Schäden zu minimieren», wie sie am Donnerstag mitteilte.