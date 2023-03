Das deutsche Parlament soll nun endlich kleiner werden

Er ist zu gross. Zu teuer. Viel zu aufgebläht. Egal, in welcher Fraktion im deutschen Bundestag man sich umhört, die Aussagen sind überall ähnlich. Seit mehr als zehn Jahren fordern Abgeordnete sämtlicher Couleur eine Verkleinerung des Parlaments. Aber es ist nie etwas daraus geworden – bis jetzt. Am Freitag will die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun endlich die Verkleinerung des Bundestags beschliessen.