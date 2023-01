CDU will Ex-Verfassungsschützer Maassen loswerden

Lange hat die Christlich-demokratische Union (CDU) zugesehen und Äusserungen des ehemaligen Chefs des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans Georg Maassen, als Einzelmeinung in der Partei heruntergespielt. Doch nun reicht es Parteichef Friedrich Merz, er will den 60-jährigen Juristen loswerden. «Für seine Äusserungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz», heisst es in einem Beschluss des Parteipräsidiums vom Montag. Merz hatte am Wochenende erklärt: «Das Mass ist voll.»