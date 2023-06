Nach Wagner-Aufstand: Putin versucht, seine Verletzlichkeit zu verjagen

Am Dienstagmittag schreitet der russische Präsident Wladimir Putin über den roten Teppich die Treppen des Facetten-Palastes im Kreml herunter. Hunderte von Soldaten in Camouflage haben sich auf dem Gelände versammelt. Er dankt ihnen für «die Entschlossenheit und den Mut», sie hätten «faktisch einen Bürgerkrieg verhindert». Es ist Putins Signal der Einheit, das Heraufbeschwören des «patriotischen Zusammenhaltes», ohne den das «Vaterland in diesen schwierigen Zeiten» nicht zu halten sei.