«Richtplan Energie»: Jetzt sind die Bündnerinnen und Bündner gefragt

Interessenabwägungen

Für den Ausbau erneuerbarer Energien bedarf es eine Interessenabwägung zwischen Schutz und Nutzen. Der über vier Jahre angelegte Erarbeitungsprozess erfolgte unter Beizug von Expertinnen und Experten, Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden sowie Umweltorganisationen und wurde von einem Steuerungsausschuss begleitet, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Wichtigste Stromproduktion im Kanton bleibt die Wasserkraft. Dabei hat der Weiterbetrieb bestehender Kraftwerke, allenfalls kombiniert mit Optimierungen und Erweiterungen, Priorität.

Der Richtplan bildet aber in Abstimmung mit dem Bund auch 25 Eignungsgebiete für die Windenergienutzung. Und auch die Solarenergie spielt in den Plänen der Regierung eine grosse Rolle.

E-Vernehmlassung als Pilotprojekt

Die Vernehmlassung des «Richtplans Energie» beginnt am 12. April und dauert bis am 30. Juni. Privatpersonen und Organisationen können sich in der ersten digitalen Vernehmlassung im Kanton schriftlich äussern. Die Beschlussfassung durch die Regierung ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. (red)