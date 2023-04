Kairo scheint heimlich mit Moskau zu dealen

Die Dementis aus Kairo und Washington kamen prompt. Doch wirklich überzeugend klangen sie nicht. Ägyptens Position im Ukrainekrieg habe «von Anfang an darauf beruht, sich an dieser Krise nicht zu beteiligen», erklärte der Sprecher des ägyptischen Aussenministeriums, als er von Reportern der «Washington Post» mit den sein Land betreffenden «Pentagon-Leaks» konfrontiert wurde. Demnach hat Ägyptens Präsident Abdel Fatah al-Sisi der Rüstungsindustrie den Auftrag gegeben, 40’000 Artillerieraketen zu produzieren und an Russland zu liefern.