Putsch um Putsch: Frankreich verliert Afrika

Alles ist ruhig in Bamako, der Hauptstadt Malis, alles ist wie immer: Die staubigen Lehmstrassen sind verstopft von chinesischen Billig-Motorrädern, durch die sich verbeulte Kollektivtaxis (Fahrpreis 30 Rappen) einen Weg bahnen. Militärpatrouillen sind rar. Die Putschoffiziere, seit Mai 2021 an der Macht, kontrollieren die Lage auch so: Die junge Bevölkerung steht weitgehend hinter ihnen.