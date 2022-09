Putin gewährt Snowden russische Staatsbürgerschaft

Vor neun Jahren landete Snowden auf der Flucht vor den US-Behörden auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo. Eigentlich wollte der in Hawaii gestartete Whistleblower Asyl in Südamerika suchen. Dank des umgehend für ungültig erklärten US-Reisepasses strandete er in Hongkong, bevor er nach Russland weiterreiste. Dort fand Snowden nach 40 Tagen im Transitbereich eine Bleibe, die ihn vor dem Zugriff der US-Justiz schützt. In einem Interview für ein israelisches Publikum stellte er seinen Asylort einmal als nebensächlich dar.