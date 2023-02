Das Lernklima in Schulen in Kollektivunterkünften ist gut

Kinder, die sich in einem Asylverfahren befinden oder vorläufig aufgenommen wurden, werden vom Kanton Graubünden in Schulen in Kollektivunterkünften unterrichtet. Dort besuchen die Kinder so lange die Schule, bis sie sich in einer öffentlichen Schule selbstständig bewegen und behaupten können. Dies schreibt das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit in einer Mitteilung. Gleich wie in öffentlichen Volksschulen wurden die Prüfung der Schulen in Kollektivunterkünften vom Schulinspektorat des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements durchgeführt. Beurteilt wurden das Schulkonzept, die Qualität des Unterrichts und das allgemeine Klima im Unterricht.