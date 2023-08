Keine Sonderrechte für den Angeklagten Trump

Tanya Chutkan kennt kein Pardon: «Herr Trump muss wie jeder andere Angeklagte seine Verhandlungstermine einhalten, unabhängig von seinem Kalender», stellte die Bundesrichterin am Montag bei Festlegung des Beginns des Strafprozesses gegen den Ex-Präsidenten in Washington am 4. März kommenden Jahres klar. «Es gibt ein gesellschaftliches Interesse an einem schnellen Prozess.»